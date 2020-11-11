جورجينا رودريغيز حبيبة كريستيانو رونالدو تبهر الجماهير بلياقتها البدنية

رنا صلاح الدين - كما لو كانت صديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، قد ألقت تعويذة سحرية على معجبيها من خلال "بوست" جديد شاركته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عرضت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا مهاراتها في اللياقة البدنية عندما ظهرت في ثوب ساخن ضيق في مجموعة من حركات اليوجا المتنوعة والصعبة، وذلك على متن يخت يوم الثلاثاء. وعلقت على المنشور: "بين البحر والسماء".

بدت حبيبة رونالدو وكأنها قمة في اللياقة البدنية في ملابس رياضية زرقاءن وخحافظت على شعرها بغطاء رأس أبيض. كما تدلت خصلات شعرها السمراء في ضفيرة طويلة على ظهرها.