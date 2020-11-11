جايسون موموا يعترف: لم أجد عملا بعد "صراع العروش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر الممثل الأمريكي جايسون موموا أنه واجه معاناة شديدة لإيجاد عمل بعد مشاركته في المسلسل الجماهيري Game of Thrones "صراع العروش".

"موموا" الذي قام بدور كال دورجو، صرح مؤخرًا، أنه كان يتضور جوعًا هو وأسرته ويعانون من وطأة الديون بعد انتهائه من مسلسل "صراع العروش"، عام 2011.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وجد "موموا" صعوبة شديدة في إيجاد فرص عمل فنية بعد قتله في الموسم الأول من مسلسل "صراع العروش"، وواجه مع عائلته أزمة مادية طاحنة".





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وقال "موموا": "كنا نتضور جوعًا بعد المسلسل، لم أستطع أن أجد عملًا، وبالطبع كان الأمر يمثل تحديًا، أن يكون لديك أطفال وتكون مكبلا بالديون في نفس الوقت".

لكن الحظ ابتسم للممثل بعد فترة، إذ وقع الاختيار عليه للقيام بدور البطل الخارق أكوامان، عام 2016 في فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice، ومع نجاح الشخصية قام الممثل بأول بطولة فردية له مع شركة دي سي في فيلم Aquaman عام 2018.