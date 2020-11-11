هيو جرانت عن إصابته بكورونا: حاولت استنشاق القمامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الإنجليزي هيو جرانت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) في بداية انتشار الوباء، خلال لقاء له مع المذيع ستيفن كولبرت.

وفقًا لموقع "جاست جاريد" الأمريكي، قال "جرانت": "كانت الأعراض غريبة في البداية، كنت أتعرق كثيرًا إلى حد محرج، ثم تطور الأمر وبدأت أشعر وكأن عينيَّ ستخرج من محجريهما وبأن رجلًا ثقيل الوزن يجثم على صدري".

وأضاف: "بدأت أفقد حاسة الشم، وهي عرض مؤكد للإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولكن في ذلك الوقت كان الأطباء في بداية اكتشافهم أعراض المرض".

ومازح "جرانت" الجمهور بقوله: "كنت أقترب من الورود ولا أشم شيئًا، ولشدة يأسي اتجهت إلى مقالب القمامة ولم أشم شيئًا أيضًأ، وأخيرًا عدت إلى منزلي وقمت برش عطر زوجتي الفاخر في وجهي مباشرة وبالطبع لم أشم شيئا ولكن أصبت بالعمى".



