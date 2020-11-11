عريضة وتهديدات تطالب بعودة جوني ديب لفيلم "وحوش مذهلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع معجبو الممثل الأمريكي جوني ديب على عريضة إلكترونية تطالب بإعادة اختيار الممثل للمشاركة في أفلام Fantastic Beasts (وحوش مذهلة).

وطالب صناع السلسلة "ديب" بالتنحي عن دور جريندل فالد في سلسلة روايات جي. كي. رولينج، بعد خسارته الدعوى القضائية التي رفعها ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية في المحكمة العليا بلندن.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتجه "ديب" إلى القضاء بعد وصم الصحيفة له بالمعتدي على زوجته، في إشارة لاعتدائه على زوجته آمبر هيرد بالضرب خلال فترة زواجهما القصيرة التي لم تتجاوز عامين.

وأسفرت خسارة جوني ديب عن مطالبة شركة وارنر بروس الأمريكية الممثل بالتنحي عن طاقم عمل الفيلم، مع منحه أجره كاملًا، 10 ملايين دولار، وهي الخطوة التي قد تأخذها عدة شركات إنتاجية أخرى تجنبًا لفشل أفلامها.





وفي محاولة لإنقاذ مسيرة "ديب" المهنية لجأ بعض المعجبين المخلصين لتدشين حملة توقيعات للدفاع عن الممثل، وحملت العريضة عنوان: "ورنر بروس أعِدوا جوني ديب من جديد لشخصية جريندل فالد"، وحتى الآن جمعوا 147.402 ألف توقيع قابلين للزيادة.

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وهدد المعجبون شركة ورنر بروس في حالة عدم الاستماع لهم بمقاطعة الجزء الجديد من السلسلة، وذلك بعد إعلان "ديب" في بيان رسمي عن رحيله عن طاقم الجزء الثالث من السلسلة، وعن استمرار سعيه القضائي لكشف خطأ الاتهامات التي لاحقته.

وفي الوقت ذاته، ذكرت عدة مواقع إخبارية، أن الممثل الدنماركي مادس ميكلسن في مفاوضات للحلول بديلًا لجوني ديب في الجزء الثالث من "وحوش مذهلة".

ووفقًا لموقع "ديدلاين" الأمركي، فإن "ميكلسن" هو الأقرب للدور حاليًا، خاصةً أن "ديب" لم يصور سوى مشهدًا واحدًا في الفيلم، وبالتالي يسهل استبداله.

وفي حالة حصول "ميكلسن" على الدور، سيكمل بذلك مسيرته المتواصلة في أدوار الشر، بعد تقديمه دور هانيبال في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ودور لو شيفير في فيلم جيمس بوند Casino Royale "كازينو رويال".

ومن المتوقع أن يشارك في بطولة الجزء الثالث إيدي ريدمان ودان فولجر وإزرا ميللر، على أن يطرح الفيلم في 15 يوليو/تموز عام 2022.