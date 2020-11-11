شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد طرح Marry Me لـ جينيفر لوبيز بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن إعلان أستوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

وكانت النجمة جنيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق، قد أعلنا دعمهما للمرشح الديمقراطى جو بايدن فى مواجهة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، واعتبر الثنائى أن توحيد البلاد مرة أخرى بعد 4 أعوام من الشقاق بسبب إدارة ترامب وتجاوز جائحة كورونا وإنقاذ الاقتصاد، هى دوافع كافية لدعم بايدن، وذلك خلال مقطع فيديو لهما مع المرشح الديمقراطى وزوجته جيل.

Advertisements

وقال رودريجيز "نحن متحمسون ومتشوقون للتصويت، اعتقد أن أصواتنا لم يسبق وأن كانت بهذه الأهمية" خلال الفيديو الذى ظهر فيه عدد كبير من المشاهير ليكشفوا عن دعمهم للمرشح الديمقراطى ومنهم جون ليجيثامو ولويس فونسى وزوى سالدانيا ولين مانويل ميراندا وإيفا لونجوريا.