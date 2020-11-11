شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا فى مفاجأة جديدة: تضورت جوعًا بعد ظهوره في Game of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي جايسون موموا، عن عدة مفاجآت جديدة في مقابلته مع مجلة InStyle، والتي تحدث فيها عن دوره الشهير الذي جسد فيه شخصية "الكال دراجو" في مسلسل الخيال والإثارة الشهير Game of Thrones.

وقال موموا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة CNN، "تضورت جوعً بعد ظهور في مسلسل Game of Thrones، ولم أستطع الحصول على عمل بعد تلك الفترة"، مضيفاً "كنت مديناً تماماً، وأنه أمر صعب للغاية عندما يكون لديك أطفال وأنت تعيش في فترة تعسر مادياً".

موموا متزوج من الممثلة الشهيرة ليزا بونيت، ولديهما طفلانً، وعاني كثيراً في بداية حياته العملية حتى وصل لمشاركته الأخيرة ونجاحه الكبير في دور البطل الخارق Aquaman، وبطولة مسلسله الأخير See الذي عرض على منصة Apple TV+.

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وكان قد فجّر موموا مفاجئة كبرى لعشاقه من جميع أنحاء العالم، بعد تلميحه لخوض محادثات مع القائمين على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher لتجسيد دور البطولة في المسلسل الجديد المقرر عرضه والمشتق من نفس الأحداث قبل 1200 عام.

ونشر موموا صاحب شخصية Aquaman الشهيرة، صورة تجمعه مع النجم العالمي هنري كافيل عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور إنستجرام، للإشارة الى دخوله للمحادثات من أجل لعب الدور الجديد في السلسلة القادمة من نفس المسلسل.