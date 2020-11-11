شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وأشرف زكى ولقاء سويدان أول الحاضرين فى أمسية "الليلة المحمدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان لقاء سويدان على حضور أمسية الليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين والتي تقام على مسرح البالون بالعجوزة والذى يشرف على إنتاجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

يشارك في بطولة الأمسية الفنانون: طارق الدسوقي ونهال عنبر وسامي مغاوري وأشرف عبد الغفور ومنال سلامة وأحمد ماهر والبطولة الغنائية لكل من مروة ناجي ووائل الفشني ومي فاروق وهدي عمار، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

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"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم أستعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، ومخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، كتابة الأغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.