شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض مسرحية "الوصية" لـ19 نوفمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل العرض المسرحي "الوصية" من إخراج المخرج خالد جلال الي أيام الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21 نوفمبر، ومن المقرر أن يكون العرض علي خشبة المسرح القومي، بالعتبة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدى وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوى، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمى.

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ويتناول العرض قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة فى معركة الإرهاب فى سيناء، وذلك فى إطار درامى غنائى استعراضى.

وكان فريق عمل مسرحية "الوصية" فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمى، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي قبل دخوله للمسرح القومى لمتابعة بدء بروفة المسرحية، وأحضروا له أكثر من تورتة واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مى فاروق التى غنت له عقبالك يوم ميلادك وعبر المخرج الكبير خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دى".