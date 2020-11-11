شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تكشف عن اسم مسلسلها الجديد وتشوق الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بوستر مسلسلها الجديد بعنوان "حلوة الدينا سكر"، حيث نشرت الصورة علي الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ مسلسل "حلوة الدنيا سكر" قريبًا.. تفتكروا مسلسل دراما ولا كوميدي و لا رومانسي؟"

ومن المقرر ان تكون الحكاية الأولى من مسلسل هنا الزاهد الجديد "حلوة الدنيا سكر"، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما، تحمل عنوان "9 خطوات لقلب الرجل"، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد كيلانى الذى يعمل معها في نفس الشركة التي تعمل بها وتتوالى الأحداث بينهما.

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والعمل يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل المقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخرأعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.