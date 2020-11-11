شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: خلعت ثوب الغناء والبهرجة فى فيلمى "بالصدفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كارول سماحة خلال الندوة التى أقيمت عقب عرض فيلمها "بالصدفة" المشارك ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ٣٦ التى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى، والذى يرأسه الأمير أباظة، إنها ممتنة لمهرجان الإسكندرية السينمائى لعرض فيلم "بالصدفة" فمشاركتى فى المهرجان بفيلم لبنانى هذا يمثل لى الكثير بسبب الظروف التى تمر بها لبنان فى الوقت الحالى، فهذا الفيلم يعتبر صورة مصغرة لما يحدث فى لبنان من مشاكل اقتصادية واجتماعية وغيرها.

وأضافت الفنانة كارول سماحة خلال الندوة، فخورة أن فيلم "بالصدفة" أستطاع أن يصل لمستوى يشارك من خلاله فى مهرجانات سواء عالمية أو عربية فالفيلم شارك بمهرجان فى فرنسا وفى كندا أون لاين وذلك بسبب أحداث كورونا، ولكن مشاركته فى مصر لها أثر كبير علينا فمصر هى البلد الأولى فى الصناعة على مستوى الوطن العربى وهى خطوة تدفعنى أن أركز بشكل أكبر على موهبتى كممثلة.

وتابعت الفنانة كارول سماحة، عندما عرض على الفيلم كانت أول شروطى عدم ظهورى كمطربة فى الفيلم فأردت أن أخلع ثوب الغناء والبهرجة فأردت ألا أؤثر على الناس بحضورى أو بملابسى أو بالاستعراضات وعندما قرأت سيناريو الفيلم وجدت الشخصية بسيطة جدا وتشبه الكثير من الناس هذا مادفعني للمشاركة فى فيلم "بالصدفة".

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تدور أحداث الفيلم "بالصدفة" عندما تنقلب حياة رجل اعمال ناجح رأسا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلي انعطافة حياته كليا.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".