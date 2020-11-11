شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول ثلاث أغانى فى صدارة قائمة Billboard Hot 100 هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التنازل عن عرشها فى Billboard Hot 100 الأسبوع الماضى ، تعود أغنية " Mood " للنجمين kGoldn24 وايان ديور لهذا الأسبوع فى المركز الأول من جديد، و الأغنية تتمتع بأداء قوى من ناحية المبيعات والبث والراديو أيضا، وللأسبوع الثالث بشكل عام هى أهم أغنية أمريكية.



mood

و قائمة " Billboard Hot 100 " هى قائمة أسبوعية لأشهر الأغانى فى الولايات المتحدة تصدر أسبوعيا من قبل مجلة " بيلبورد " الشهيرة ، وتعكس هذه القائمة مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة ، وهى من ضمن العديد من القوائم الأسبوعية التى تصدرها المجلة .

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وتأتى فى المركز الثانى النجمة العالمية إريانا جراند التى تحظى بشعبة كبيرة حول العالم ، و ذلك بـ " positions "جراند البالغة من العمر ( 27 عام ) قد تصدرت القائمة الأسبوع الماضى .

و جاءت أغنية " Laugh Now Cry Later " للنجمين دريك و ليل داك فى المركز الثالث بقائمة " Billboard Hot 100 " .



