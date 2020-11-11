- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول ثلاث أغانى فى صدارة قائمة Billboard Hot 100 هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التنازل عن عرشها فى Billboard Hot 100 الأسبوع الماضى ، تعود أغنية " Mood " للنجمين kGoldn24 وايان ديور لهذا الأسبوع فى المركز الأول من جديد، و الأغنية تتمتع بأداء قوى من ناحية المبيعات والبث والراديو أيضا، وللأسبوع الثالث بشكل عام هى أهم أغنية أمريكية.
mood
و قائمة " Billboard Hot 100 " هى قائمة أسبوعية لأشهر الأغانى فى الولايات المتحدة تصدر أسبوعيا من قبل مجلة " بيلبورد " الشهيرة ، وتعكس هذه القائمة مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة ، وهى من ضمن العديد من القوائم الأسبوعية التى تصدرها المجلة .
وتأتى فى المركز الثانى النجمة العالمية إريانا جراند التى تحظى بشعبة كبيرة حول العالم ، و ذلك بـ " positions "جراند البالغة من العمر ( 27 عام ) قد تصدرت القائمة الأسبوع الماضى .
و جاءت أغنية " Laugh Now Cry Later " للنجمين دريك و ليل داك فى المركز الثالث بقائمة " Billboard Hot 100 " .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أول ثلاث أغانى فى صدارة قائمة Billboard Hot 100 هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.