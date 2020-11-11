شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف ضيفة شرف مع أبطال مسلسل اللعبة 2" هشام ماجد وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها فى مسلسل "اللعبة 2"، حيث تظهر خلال أحداث المسلسل كضيفة شرف، والفيلم إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو. مسلسل "اللعبة"إشراف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا. Advertisements وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد. يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

مسلسل اللعبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رانيا يوسف ضيفة شرف مع أبطال مسلسل اللعبة 2" هشام ماجد وشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.