بالصور.. كارول سماحة في ندوة "بالصدفة": "هذا هو التحدي الأكبر في الفيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- حازم جودة:

أقيم اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة الـ 36، لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، ندوة للفيلم اللبناني "بالصدفة" وأدارتها الناقدة ميرفت عمر.

وأكدت "كارول" في الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم، أنها سعيدة بعرضه ضمن فعاليات المهرجان، خاصة أن هذا الفيلم من الأعمال القريبة لقلبها، لأنه يعبر عن الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع اللبناني.

وكشفت الفنانة اللبنانية أنها تحمست كثير لهذا العمل الذي يعد أولى تجاربها السينمائية، وأخرجت طاقة تمثيلية كبيرة كانت لديها.

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وأوضحت أنها أرادت أن تظهر كممثلة وليست كمطربة، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لها، كما أنها تخلت تماما عن المكياج.

أما المخرج اللبناني باسل خريستو، قال إن الفيلم يسلط الضوء على الفساد في المجتمع اللبناني، وهذا الفساد تسبب في وقوع ضحايا وهدم بيوت في حادثة المرفأ الشهيرة.

وعن مشاركة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، قال: "كانت الاختيار الأول بالنسبة لي، وأبهرت الجميع بأدائها، خاصة أن لديها طاقة كبيرة لم تستغل، فهي خريجة معهد فنون مسرحية".

وتدور أحداث الفيلم عندما تنقلب حياة رجل أعمال رأسا على عقب بعد سرقة حقيبته، فيقرر اللحاق بمن سرقه، حتى يصل لأحد الأحياء الفقيرة، ومن هنا تتصارع الأحداث.

فيلم "بالصدفة" بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، سامي حمدان، ومن إخراج باسل خريستو.