"أنا مادخلتش الأربعين".. هكذا احتفل أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاده الـ 40 ، الذي يحل اليوم الأربعاء 11 نوفمبر.

ونشر الفيشاوي، صورًا من الإحتفالية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا مادخلتش الأربعين .. لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا .. شكراً لعائلتي إنهم شدوني بالعافية للقعدة دي".

يذكر أن، أحمد الفيشاوي، يشارك في فيلم "قمر 14" بجانب عدد من الفنانين منهم شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.