حملت بدون زواج واتهمتها إعلامية بإثارة الجدل.. معلومات عن الفنانة عائشة عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية، حالة من الجدل عقب إعلان حملها دون زواج، من أحد الأشخاص، ولم تفصح عن اسمه حتى الآن؛ لتثير ضجة بقصة الحمل الذي فاجأت به الوسط الفني التونسي.

وهنا نرصد لكم معلومات عن عائشة عطية:

- ممثلة ومغنية تونسية، ولدت 8 فبراير 1991.

- اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء".

- شاركت عائشة عطية، في مسلسلات منها "نجوم الليل، وردة وكتاب"، وست كوم "سكول، صحبة غير درجين، مروب بين".

- شاركت عائشة، في عدة أفلام منها، الفيلم القصير"أنا عائشة" والفيلم المصري "بسلامته" والفيلم الجزائري "العربي بن مهيدي".

- نشرت صورًا تجمعها بالفنان آزر الزوالي، حيث أوضحت وجود علاقة تربطهما ببعض.

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- "تمنت العيش في عصر آخر".. قالت عائشة، في أحد البرامج التليفزيونية: "تمنيت أن أعيش في عصر غير عصري.. ومفيش فيسبوك ولا إنستجرام".

- اتهمتها الإعلامية فرح ياسين على قناة "الآن"، بأنها تعشق إثارة الجدل وأن "دمها ثقيل".

- "حملت بدون زواج".. قالت عائشة عطية، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا قررت أعلن عن الحمل بتاعي، خارج نطاق الزواج .. أنا في الشهر الرابع.. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي .. أنا حبيت رجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه، وهو مشي وخلاني (تركني)، محبنيش، وما أعرفش هو يريد يعترف ببنتي ولا لا".

- تابعت عائشة: "بالقانون أكيد أبوها، أما قدام الناس؟ وقدام عائلتي في مجتمع لا يرحم، لا يرحمني ولا يرحم بنتي وأنا قادرة اليوم نعيشها، اللي عملته أنا غلط، متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جاء في (الحرام)، كلمة نكرهها خاتر إعايروك بها نهار آخر، بنتي نسميها (مايا)، منعرفش شنوا مصيرها، أما أنتِ كمرا (إمرأة) خلي مصيرك خير مني، حبي واحتفظي بروحك، عيشي وأعرفي حدودك، مترميش روحك، وماتعيشيش القلق اللي أنا نعيش فيه كل يوم ومخبيته".

أضافت عطية: "هذا ليس فيديو موسيقيًا ولا فيلمًا ولا مسلسلًا تليفزيونيًا، هذه حقيقة، سأتحدث عنها أكثر في الأيام القادمة، لم أكن أتوقع هذا الدعم الكبير، وأنا ممتنة جدًا لكم، رسائلكم مصدر سعادة ودعم كبير.. أشكر الأشخاص الذين فهموا عمق رسالتي، وعلى وجه الخصوص العدد الكبير من هؤلاء الذين دعموني والذين أظهروا شجاعة، ألف مرة شكرا لك".

قالت عائشة عطية، في لقاء تليفزيوني سابق: "أنا حرة في موضوع الزواج مع احترامي لعائلتي، ومعنديش عقدة من الزواج، وأحب المسئولية، وأن أكون حرة في عرسي، ومش محتاجة للقانون يحميني.. أنا بحمي نفسي".