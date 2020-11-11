أرملة شون كونري مهددة بالسجن في إسبانيا لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - يبدو أن وفاة الممثل الأسكتلندي شون كونري عن عمر 90 عاماً فتح أبواب المشاكل على أرملته من باب واسع ليس بالسهل عليها النجاة منه وهي بعمر ال91 عاماً.

حيث تواجه ميشلين روكبرون، أرملة الممثل البريطاني شون كونري الذي توفي قبل أيام عن عمر 90 عاماً بعد صراع قصير من المرض عقوبة السجن والغرامة المالية بتهمة الإحتيال والتهرب الضريبي المتعلقة ببيع منزل في ماربيا الإسبانية قبل عقدين من الزمن.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية،فإن السلطات الإسبانية حذرت ميشلين روكبرون البالغة من العمر 91 عامًا من نيتها تقديم لائحة اتهام ضدها ورفع القضية إلى المحكمة، فيما تنفي الأخيرة تورطها في مخالفة ضريبية في إسبانيا.

وبحسب مصادر الصحيفة البريطانية،يحاول مكتب المدعي العام الإسباني الاتصال بسلطات جزر البهاماس، حيث تعيش أرملة الفنان.

وقالت مصادر إسبانية للصحيفة،إن "الطلبات الرسمية لإخطار ميشلين روكبرون بلائحة الإتهام وأمر المحكمة ضدها تم إرسالها مرتين إلى جزر البهاماس ،لكن السلطات الإسبانية لم تتلق رداً بعد".

شون كونري وميشلين روكبرون



إشتباه



هذا ويشتبه مكتب المدعي العام الإسباني في ارتكاب الزوجين كونري لانتهاكات ضريبية حول قصرهما في ماربيا. حيث قاما في عام 1999 ببيع هذه الفيلا وهدمها وتم بناء مبنى سكني مكانها خلافاً للأنظمة. في هذه القضية، تمت إدانة محامي الممثل ورئيس بلدية ماربيا وستة موظفين في مجلس المدينة.

تابعي المزيد: هل ميغان فوكس تهمل حقاً أبناءها من أجل قضاء وقت أكبر مع حبيبها الجديد؟

Advertisements



مهددة بالسجن ودفع غرامة مالية بالملايين



ووفقاً للصحيفة، قد تواجه روكبرون في إسبانيا عقوبة السجن وغرامة قدرها 21 مليون جنيه إسترليني (27.8 مليون دولار .

يشار إلى ميشلين روكبرون،أرملة الممثل والمنتج البريطاني السير شون كونري صاحب مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات،وكرم من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ،ومركز كينيدي الأمريكي،وتوفي يوم 31 أكتوبر- تشرين الأول عن عمر 90 عاماً في منزله الخاص في جزر البهاماس الذي اختارها لقضاء سنواته الأخيرة فيها بهدوء مع شريكة حياته الفنانة التشكيلية الفرنسية المغربية ميشلين روكبرون التي استمر زواجه بها 45 عاماً لغاية وفاته في نهاية أكتوبر الماضي.

قدم أكثر من 70 فيلماً،واشتهر بأدوار العميل البريطاني جيمس بوند 007،وتوج مسيرته المهنية بعد مشوار طويل بجائزة الأوسكار،وبجائزتين بافتا،وثلاث جوائز غولدن غلوب.

شون كونري وزوجته ميشلين روكبرون



كيف تزوج شون كونري بميشلين روكبرون؟



ميشلين روكبرون من مواليد 1929 ،فنانة ورسامة موهوبة ومبدعة لفتت إنتباه النجم البريطاني شون كونري منذ لقائه الأول بها في مطلع السبيعينيات من القرن الماضي،حيث التقيا لأول مرة في بطولة جولف بالمغرب عام 1970،وأعجب بها كونري من النظرة الأولى،وتزوجها بعد قصة حب طويلة لخمس سنوات عام 1975 ،وكانت هوايتهما المشتركة "الجولف" هي من جمعتهما معاً،وظلا يستمتعان باللعب فيها سوياً لسنوات طويلة.

كان شون كونري الزوج الثالث لميشلين روكبرون،بينما هي كانت زوجته الثانية بعد طلاقه لزوجته الأولى الممثلة الأسترالية ديان سيلينتو.

لم يثمر زواج شون كونري وميشلين روكبرون عن أي أطفال،لكن كان لشون كونري إبن واحد يدعى جيسون كونري،من زوجته الأولى الأسترالية الراحلة ديان سيلينتو ،ولم يستمر زواجهما سوى 11 عاماً،وانفصل عنها عام 1973 قبل زواجه الثاني من ميشلين روكبرون بعامين.

وكذلك ميشلين روكبرون لديها ثلاثة أبناء من زوجيها السابقين هم:أوليفر وميشا وستيفان.

عاشا بهدوء وسعادة في جزر البهاماس حتى مات شون كونري بصمت أثناء نومه،واعترفت ميشلين أنه عانى في الفترة الأخيرة من مرض الزهايمر،وأنه كان طوال فترة زواجهما الطويلة،نموذج الرجل المثالي الذي تحلم به كل امرأة.