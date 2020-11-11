فن ومشاهير

بيومي فؤاد يخوض تجربة جديدة في عالم السينما

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يخوض الفنان بيومي فؤاد، تجربة فنية جديدة خلال مشاركته في فيلم سينمائي قصير يحمل إسم "لعبة الباشا" مع مجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يختطف

مجموعة من الشباب ويضعهم في الحبس من أجل لعبة معينة، في إطار من الدراما الاجتماعية، لتنتهي القصة بمشكلة كبيرة بين رجاله وكل من قام بحسبهم.

الفيلم من إخراج مؤمن وائل وعبدالرحمن ياسر ومساعدة مخرج حبيبة أشرف وهو من بطولة كلاً من مؤمن وائل، محمد مطاوي، علي الباهي، إبرهيم الفقي، صفي موسى، عمر أحمد، مصطفى جمال، أحمد وجيه وغيرهم.

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