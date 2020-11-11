آخرهم ألبوم "مزح" لأنغام.. نجوم مصريون يتنافسوا علي الغناء بالخليجي

سعي العديد من نجوم العالم العربي للمنافسة علي الغناء بالخليجي لتحقيق جماهيرية أكبر ، وآخرهم الفنانة المصرية أنغام التي طرحت منذ ساعات قليلة أحدث ألبومتها ويحمل عنوان " مزح" الذي يحتوي على 15 عملا تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية.

والمفاجأة أن هذا الالبوم ليس الأول، فسبق لأنغام أن طرحت أكثر من ألبوم طوال تاريخها الفني، وكانت البداية في عام 1992، حين أطلقت ألبوماً خليجياً بعنوان "إنت العالم"، واحتوى على 6 أغنيات، وفي عام 1994، عادت لتكرار نفس التجربة، بألبوم خليجي آخر حمل اسم "شيء ضاع"، وضم 6 أغنيات أيضا على شاكلة الألبوم الذي سبقه.

وعادت في عام 1996 بألبوم خليجي ثالث، حمل عنوان "خلي بكرة لبكرة" ، إلا أنه ضم 8 أغنيات، أكثر بأغنيتين من الألبومين السابقين.

وظلت أنغام بعيدًا عن الألبومات الخليجية، لمدة 5 أعوام، قبل أن تعود في 2001 بألبوم "ليه سبتها"، والذي ضم أغنية خليجية وحيدة بعنوان "تضحك عليا"، وفي عام 2003، أطلقت ألبوما جديدا، تحت عنوان "عمري معاك"، ضم أغنية خليجية وحيدة كانت باسم "على فكرة"، وظلت بعيده عن اللهجة الخليجية في أغانيها لتعود مجددا بألبوم خليجي بالكامل في 2018، كان باسم "راح تذكرني"، والذي ضم 17 أغنية خليجية.

ومن ضمن هؤلاء النجوم فقد طرح

أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية ، في عام 2015 ألبوماً غنائياً خليجياً بالكامل، ضم 8 أغنيات، وحمل عنوان "أغلى البشر".

وفي عام 2015 طرح المطرب خالد سليم ألبوم خليجي كامل بعنوان "ما أنساك أبدًا" .

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وبالنسبة للأغاني المنفردة :.

ففى عام 2019 طرح الكينج محمد منير أغنية "أهل أول" للشاعر السعودى عبد الله دبلول، وألحان الملحن البحرينى محمد الحداد، وتعتبر هى الأغنية الأولى التى يقدمها منير بالموسيقى والكلمات الخليجية، خلال مشواره الفنى الطويل.

وغني محمد حماقي تجربة وحيدة ناجحة وهي أغنية"لؤلؤة الخليج" في عام 2012.

وقدمت شيرين أداء جميلاً في اللون الخليجي بأغنية تحمل عنوان "الحب خدعة" عام 2019، على الرغم من أنها المرة الأولى التي تغني فيها بهذه اللهجة.

وكان للفنانة كارمن سليمان العدد الأكبر من الأغاني السينجل الخليجية وصلت إلى 4 أغاني، وهم أغاني "أناني"، "سلام"، "حسيبك ربنا"، "أخباري".