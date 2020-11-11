غطاس مصري يدخل “غينس” بعد بقائه 6 أيام في المياه

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آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 9:23 مساءً
غطاس مصري يدخل "غينس"
تمكن الغطاس المصري صدام كيلاني من تحطيم الرقم القياسي العالمي، ببقائه 146 ساعة تحت مياه خليج العقبة، أي ما يزيد قليلا عن 6 أيام، حيث تخطى كيلاني التركي جيم كاراباي الذي سجل رقما قياسيا في عام 2016، مستمرا 142 ساعة تحت المياه.
وأوضح المنسق الإعلامي لكيلاني، عمرو كمال، في تصريحات صحفية، أن الغطاس المصري كان يرغب في ألا يكتفي بتحطيم الرقم القياسي، ومواصلة الغطس حتى يصل إلى 150 ساعة تحت المياه.
صدام الكيلاني
ورفض الفريق المرافق للغطاس المصري طلبه، خوفا على صحته، حسب ما ذكره مدربه زكريا السيد في تصريحات صحفية.
صدام كيلاني كان يعيش حياة كاملة تحت المياه، حيث مارس كافة الأنشطة الحياتية مثل الأكل والشرب والتمارين الرياضية وتأدية الصلوات.
وحصل كيلاني على تدريبات خاصة لكي يتمكن من شرب المياه في الأعماق، فضلا عن تحويل الأطعمة إلى سوائل لكي يتمكن من تناولها، كما حظي الكيلاني بمتابعة من فريق طبي كامل، للاطمئنان على حالته الصحية على مدار 24 ساعة، والتأكد من عدم معاناته من أي مشاكل تحت الماء.
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