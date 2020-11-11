تراند اليوم : بالصور .. أحمد الفيشاوي بيحتفل بعيد ميلاده – مش هتصدق عنده كم سنة

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي اليوم بعيد ميلاده الـ40.

شارك الفيشاوي جمهوره بمجموعة صور من الاحتفال، الذي يبدو أن عائلته أصروا عليه.

وظهر الفيشاوي في الصور لا يضحك، وكتب تعقيبا: “أنا مدخلتش الأربعين لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا شكراً لعائلتي أنهم شادوني بالعافيه للقعده دي”.

من ناحية آخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.

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