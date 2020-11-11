تراند اليوم : جون هام يعادي توم كروز في “توب جن 2”.. شاهد

كشف الممثل الأمريكي جون هام تفاصيل جديدة عن فيلم الأكشن المنتظر Top Gun: Maverick (توب جن 2) للنجم توم كروز.

ورغم محاولات صناع الجزء الثاني من “توب جن” التكتم على أي معلومات حول الفيلم، إلا أن “هام” أعلن أنه يقوم بدور عدو زميله توم كروز في الفيلم.

ووفقًا لموقع “ياهو” البريطاني، يعود كروز للقيام بدور بيت ميتشل، الذي يتحول إلى مدرب طيران بعد أن خيّب أمل كثير من المحيطين به، فيما يقوم “هام” بدور نائب أدميرال بحري ليكون ندا قويا لشخصية توم كروز في الفيلم.

وينضم إلى طاقم التمثيل، مايلز تيلر، طيار شاب وابن صديقة بيت ميتشل، الراحل جوز، وجينيفر كونلي، التي تلعب طور أم عزباء وابنة أحد قادة الطيران السابقين، وإد هاريس، الذي يلعب دور رئيس مافريك.

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وذكر “هام”، أن شخصيته في الفيلم ترتبط بشخصية “فايبر” من الجزء الأول، والتي قام بها الممثل توم سكيريت، حيث لعب دور قائد بحري يدعى مايك ميتكالف، كان يرعى الطيارين صغار السن وعمل معاونًا لوالد مفريك في فيتنام.

وقال “هام”: “لن أقوم بدور الأب الراعي مثل فايبر، لقد تمتع الأخير بحس مسؤولية وسلطة وكان بقية الطيارين ينظرون إليه بصفته أب.

وكان من المفترض طرح الفيلم في يونيو/حزيران 2019، لكن بسبب بعض التعقيدات في مشاهد الطيران تم تأجيله إلى يونيو/حزيران 2020، ثم تسبب وباء كورونا في مزيد من التأجيل، ليتقرر عرضه 2 يوليو/تموز 2021.



