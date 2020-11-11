تراند اليوم : أحمد عبد العزيز: يكشف سرا جديدا عن دوره بـ”ذئاب الجبل”.. شاهد

كشف الفنان المصري أحمد عبد العزيز، سرا جديدا عن دوره في المسلسل الشهير “ذئاب الجبل”.

وسرد عبد العزيز كواليس قبول دوره في المسلسل برفقة طاقم عمل مسلسل “ذئاب الجبل” الذين حلوا ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة” على قناة “دي إم سي” المصرية.

وأكد أنه كان في رحلة نيلية بمدينة أسوان، جنوب القاهرة، قبل المسلسل، وطلب منه أحد النوبيين أن يقدم دورا صعيديا لأن الجلباب الصعيدي سيكون مميزا عليه، وحينما عاد للقاهرة، وبعد وصوله طلب منه المخرج مجدي أبوعميرة، قراءة سيناريو مسلسل جديد، وكان “ذئاب الجبل”.

وتابع الممثل المصري أن المخرج عرض عليه الاختيار ما بين دوري “حاتم والبدري”، واختار الثاني معللا ذلك بأن القرار جاءه من فوق، في إشارة إلى الرجل النوبي.

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ولفت أحمد عبد العزيز إلى أن دوره المفاجئ له وللمشاهدين كان من أهم الأدوار في حياته.



