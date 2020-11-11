تراند اليوم : الفيلم الإماراتي القصير “أثل” يحصد جوائز عالمية.. تفاصيل

حصد الفيلم الإماراتي القصير “أثل” جائزة “الامتياز” في مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا بالهند.

ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي الفانتازي قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو “الفتى القتيل” كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر “طرفة” و”سلمى” مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع.

الفيلم “أثل” إنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام وإخراج الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان بطولة الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي.

وشارك في التمثيل أحمد الحوسني وحيدر اللامي، منتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير أليكس مرتلا، الفيلم توزيع شركة MAD Solutions.

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واختير فيلم “أثل” رسميا في عدد من المهرجانات الشهيرة في العالم ومنها مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا،

ومهرجان أمستردام ليفت أوف بهولندا وهو مهرجان يقام في واحدة من أجمل مدن أوروبا، ويعرض مواهب صانعي الأفلام مع الاحتفال لمدة أسبوع على منصة جوائز واسعة النطاق لاختيار الجمهور.

وسبق وأن حصل فيلم “أثل” على العديد من الجوائز الأخرى منها جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم “أثل” رسمياً في العديد من المهرجانات ومنها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا، و مهرجان ARFF الدولي في أمستردام في هولندا،

ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة ،كما تم اختيار فيلم “أثل” رسميًا وتم ترشيحه لجائزة في مهرجان TINFF تورنتو السينمائي الدولي بكندا.

