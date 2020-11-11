كليب “لو” لـ سيف نبيل يحقق الملايين على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق كليب أغنية “لو” للنجم العراقي سيف نبيل رقمًا قياسيًا جديدًا على موقع “يوتيوب”، حيث تخطى حاجز الـ30 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على طرحه.

ويواصل سيف نبيل حصد نجاح أغنية “لو” التي تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.

وأغنية “لو” من كلمات علي البدر وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ، والكليب الخاص بها فهو من إخراج حسين شعلان.

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نفيد بالذكر أن سيف نبيل يستعد في الفترة المقبلة لتقديم العديد من الأغاني الجديدة التي يعمل حاليًا على تنفيذها.