“معجزة في الزانزنة 7” يترشح للأوسكار من 23 فيلمًا

متابعة بتجــــــــــــرد: عاد مجدداً فيلم “معجزة في الزنزانة” إلى الواجهة وبقوة. وكان الأكثر حديثاً مساء أمس االثلثاء، بعد الإعلان عن ترشحه لجائزة الاوسكار للعام 2021 كـ”أفضل فيلم أجنبي”.

واستقبل جمهور بطل الفيلم أراس بولوت اينملي الخبر بفرح كبير، ووصف بالعالمي.

وقام اراس باعلان الخبر في حسابه عبر “إنستغرام”، مشيراً إلى أنه تم ترشيح الفيلم لجوائز الأوسكار العالمية، كأفضل فيلم روائي طويل من تركيا، وشكر الجمهور على دعمهم واهتمامهم.

ايضا قامت الطفلة نيسا التي شاركت في الفيلم بدور رئيسي بالاعلان عن ترشح الفيلم للأوسكار.

وكانت ورزاة الثقافة والسياحة التركية، اعلنت عن ترشيح الفيلم لجائزة الاوسكار ، وذكرت في بيانها أنّه تم تشيكل لجنة من المديرية العامة للسينما مكونة من 16 شخصاً، وتم اختيار “معجزة في الزانزنة” من بين فيلمين ليمثل تركيا في جوائز الاوسكارالذي ستقام في 2021.