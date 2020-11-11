دينا الشربيني.. مسلسل جديد بعد “ثانية واحدة”

متابعة بتجــــــــــــرد: تبدأ الفنانة دينا الشربيني تصوير مسلسلها الجديد خلال منتصف الشهر المقبل، وانتهاء تصوير مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة”.

وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل مفاوضات مع عدد من المخرجين للاستعانة بهم في العمل، وكان أولهم المخرج هادي الباجوري.

وفشلت المفاوضات بين الشركة المنتجة، والباجوري بسبب الأجر المادي، حيث طلب الأخير زيادة ميزانية المسلسل، الذي يكتب قصته السيناريست محمد سليمان عبدالمالك.

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وفاوضت الشركة عدداً من الممثلين، منهم الفنان محمد علاء، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان، والفنان شريف سلامة.

وتواصل دينا تصوير مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة” مع أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، وسوسن بدر، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.

وقدّمت دينا في رمضان الماضي، شخصية “رقية” بمسلسل “لعبة النسيان”، وشارك في بطولته أحمد داود، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.