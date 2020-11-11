متابعة بتجــــــــــــرد: تبدأ الفنانة دينا الشربيني تصوير مسلسلها الجديد خلال منتصف الشهر المقبل، وانتهاء تصوير مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة”.
وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل مفاوضات مع عدد من المخرجين للاستعانة بهم في العمل، وكان أولهم المخرج هادي الباجوري.
وفشلت المفاوضات بين الشركة المنتجة، والباجوري بسبب الأجر المادي، حيث طلب الأخير زيادة ميزانية المسلسل، الذي يكتب قصته السيناريست محمد سليمان عبدالمالك.
وفاوضت الشركة عدداً من الممثلين، منهم الفنان محمد علاء، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان، والفنان شريف سلامة.
وتواصل دينا تصوير مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة” مع أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، وسوسن بدر، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.
وقدّمت دينا في رمضان الماضي، شخصية “رقية” بمسلسل “لعبة النسيان”، وشارك في بطولته أحمد داود، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، ومحمود قابيل، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني.. مسلسل جديد بعد “ثانية واحدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.