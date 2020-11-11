منذر رياحنة مشغول بـ”هي” وينتظر “آخر نيزك”

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدأ الفنان منذر رياحنة التحضير لفيلمه الجديد “آخر نيزك”، الذي تم الاستقرار على اسمه الحالي بدلاً من “حصار جهنم”، ومن المتوقع تصوير أحداثه بالإمارات ودول عربية عدّة، خلال الفترة المقبلة، حيث يتناول الفيلم قضية التطور التكنولوجي، وانتشار الروبوتات حول العالم وحربها وصراعها مع البشرية في إطار من الإثارة والتشويق.

ومن المنتظر طرح الفيلم في صيف 2021، في عدد كبير من الدول العربية.

وينتظر منذر رياحنة عرض فيلم “ماكو” الذي كان شاهداً عليه منذ إن كان فكرة فقط ووصف دوره فيه بالصعب والمختلف.

ويواصل رياحنة حالياً تصوير مسلسل “هى”، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، وهو عمل درامي طويل مكون من 60 حلقة.

وجدير بالذكر أن مسلسل “هى” تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، بطولة: وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.