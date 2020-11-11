“مزح”.. أنغام تطلّ بألبوم من العيار الثقيل مع نخبة من الشعراء والملحنين

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت الفنانة المصرية أنغام اليوم ألبومها الجديد، هذا الألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية بعنوان “مزح” من إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يحتوي الألبوم على 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية.

ويمتاز ألبوم “مزح” بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء وأقواهم على الإطلاق وهم نخبة أرباب الكلمة المغناة في السعودية والخليج، إلى جانب هذا الإبداع قام بصياغة الألحان لهذا الألبوم سهم وصادق الشاعر، اللذان شكلا ذائقة المستمعين بقطع وجمل لحنية خاصة أخذت طابعاً مختلفاً من خلال إبداعاتهما وأعمالهما المميزة في الساحة الغنائية حالياً.

ومن حيث الكلمات يأتي الشاعر الكبير ومهندس الكلمة الأمير بدر بن عبد المحسن الذي صاغ أغنية “مزح” من ألحان “صادق الشاعر”. بينما قدم الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد 5 أعمال وهي: “أناني”، “طاولة” من ألحان “صادق الشاعر” وثلاثة أعمال أخرى وهي “ثلاثة حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه” من ألحان المبدع سهم.

أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبد الله “اسمك حبيبي” من ألحان صادق الشاعر، و”غريب” من ألحان سهم.

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كما صاغ الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية “أدو” من ألحان سهم، ونظم المستشار تركي آل الشيخ أغنية “لايقين عليك” من ألحان سهم.

كذلك صاغ الشاعر “واحد” أغنية “لا تستغرب” من ألحان سهم، ثم تأتي الشاعرة الجادل في أغنية “ألف آسف” من ألحان صادق الشاعر، كذلك يأتي الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية “أبطي عليك” من ألحان سهم والشاعر قوس في أغنية “هنا وهناك” ألحان سهم، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية “ظل وهجير” ألحان صادق الشاعر.

نفيد بالذكر أن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات كانت قد أعدّت، بدعم وتوجيهات سالم الهندي الرئيس التنفيذي، خطة زمنية لطرح هذا الألبوم بشكل متناسق مع معطيات المتلقين وذلك عبر منافذ متبعة ذات خصوصية وحصرية تامة من خلال “مواقع روتانا الإلكترونية والقنوات ذات الصلة”.