آسر ياسين يتغلب على كورونا بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري آسر ياسين عن إصابته بفيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر خاصية الستوري، ظهر فيه وهو يستلقي في الجاكوزي ويعلق: “الكورونا واحنا بنغليها”.

وجاء ذلك بعد أن لمح آسر ياسين بطل مسلسل ب100 وش، في فيديو سابق عن إصابته من خلال فقدانه حاستي التذوق والشم وهما من الأعراض الأكثر شيوعاً للإصابة بكوفيد19، إذ شارك متابعيه لقطة وهو يتناول البصل لكن لم يشعر بطعمه أبداً.

كما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أنه مجرد أن شعر بنفس أعراض فيروس كورونا وهي فقدانه الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة وصداع مؤلم، سارع إلى عزل نفسه وتعامل وكأنه مصاب بكورونا رغم عدم إجرائه التحليل.

وأضاف قائلاً: “حابس نفسي في البيت وعازل نفسي بعيداً عن زوجتي وأبنائي، ومررت بثلاثة أيام صعبة لكن الآن أشعر بتحسن كثيراً، وعندما أتعافى تماماً سأجري المسحة الطبية، وألتزم تماماً بالإجراءات الاحترازية”.

يذكر أن آسر ياسين من ضمن النجوم الذين أصيبوا بكوفيد19 بعد حضورهم مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والذي عُقدت نهاية أكتوبر الماضي.