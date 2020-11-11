شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تزيل الستار عن كليبها الجديد "مزح" بفيديو 60 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أنغام، الملامح الأولى من كليبها الخليجي الذي يأتي بعنوان "مزح"، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو مدته 60 ثانية من الإغنية للترويج لها تزامنًا مع طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، لتعلن عن وصولها للجمهور.

ويضم البوم انغام الجديد، مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ 5 أغنيات وهي : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .

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انغام

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبي " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركي آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل في أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية "أبطي عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "في أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية .