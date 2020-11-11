شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض فيلم "بالصدفة" بحضور كارول سماحة في مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عرض فيلم "بالصدفة" للنجمة اللبنانية كارول سماحة، بسينما رينسانس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في الدورة 36، وحرصت كارول سماحة ومخرج العمل باسم كريستو.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة".

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.