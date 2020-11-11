شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى وفاة والده: نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لوالده الراحل محمود عبد العزيز وعلق عليها '"في ذكراه السنوية الرابعة نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".



كريم محمود عبد العزيز على فيس بوك

يذكر أن النجم كريم محمود عبد العزيز قال فى أحد البرامج : "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه"، وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

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وأضاف كريم خلال لقائه في برنامج "its show time"، تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق على قناة CbC: "أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى