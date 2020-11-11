شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل باليوم العالمي للسناجل بمشهد فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هى كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى، باليوم العالمى للسناجل الموافق اليوم 11 نوفمبر، من خلال مشهد من فيلمها "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" مع النجمين سمير غانم وفاروق الفيشاوى الذى أنتج عام 1983 وكوكبة أخرى من نجوم الفن.

النجمة ليلى علوى، شاركت مشهدها عبر هاشتاج "اليوم العالمى للسناجل"عبر حسابها بموقع تويتر:" لما الاهتمام ما يجيش خالص" وجسدت النجمة ليلى علوى، فتاة تحاول لفت نظر حبيها سمير غانم في مقطع فيديو كوميدى حيث قامت بإلقاء شنطة يدها أمامه إلا أنه قام برميها داخل إحدى المباني.



ليلى علوى وسمير غانم

ويحتفل الشباب والفتيات، اليوم 11 _11 فى مختلف بلدان العالم، بـ"اليوم العالمى للعزاب"، و"يوم السناجل " فى الأساس هو عيد شائع بين الشباب الصينى، ويعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك المثالى، وأمل فى توديع عصر الوحدة والعزوبية فى وقت مبكر، ولقد اختار العزاب، فى الصين يوم 11/11 كيوم عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردى "1" أربعة مرات على التوالى، والذى يدل على الوحدة الشديدة.