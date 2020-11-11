شكرا لقرائتكم خبر عن إميلى ستبقى فى باريس لموسم ثانٍ جديد لتتعلم بعض الكلمات الفرنسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لمسلسل Emily in Paris، تجديد عملها الدرامي الجديد لموسم ثانٍ، بعد الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحقيقه لتقييمات عالية، واستقطب عد كبير من النقاد الفرنسيين للإشادة.

وأعلن الشركة لمنتجة للمسلسل، على أن إميلي كوبر ستبقي في مدينة باريس الساحرة لفترة أطول، ربما لتتعلم بعض الكلمات الفرنسية هذه المرة لتتحدث بها في الموسم الجديد، بعد معاناتها في الموسم الأول من فهم الكثير من الكلمات.

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واقتحم المسلسل قائمة Nielsen لأفضل 10 عروض تجدب مشاهدة للأسبوع التالي لعرضها الأول، لتتخطي مسلسلات "Grey’s Anatomy" و"Criminal Minds" لهذا الأسبوع بالذات.

تدور أحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.