شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يحتفل بيوم المحاربين القدامى بصورة مع أحد العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي داوين جونسون، على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى الأمريكي، الذي يوافق اليوم من كل عام، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها برفقه أحد العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في الحروب السابقة للولايات المتحدة الامريكية ليوجه له الشكر.

وكتب جونسون عبر الصورة التي حصدت مئات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير "أشكركم على خدمتكم، وعلى ضمان طريقنا وحريتنا، أنا فخور بكوني من هذا الوطن، ويشرفني أن أتعهد بالولاء إلى الأبد لبلدنا وعلمنا الأمريكي، شكرا لقدامى المحاربين الأمريكيين".

وعلى جانب آخر، قررت أمريكا، افتتاح المتحف الوطنى لجيش الولايات المتحدة الذى تبلغ تكلفته 400 مليون دولار أبوابه للجمهور فى يوم المحاربين القدامى اليوم الأربعاء.

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وقالت تامى كول، مديرة المتحف "المتحف مذهل، ويشرفنى أن أعرض هذا التاريخ بطريقة تُظهر العلاقة بين الجندى الأمريكى والجيش الأمريكى والأمة"، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع washingtontimes.

ويتتبع متحف تاريخ الجيش بالترتيب الزمنى ومن خلال موضوعات معينة مثل "الحفاظ على الأمة" والحرب الأهلية و"الحرب العالمية"، والتى تصور دور الجيش فى انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، تنتشر فى جميع أنحاء المتحف أكثر من 1500 قطعة أثرية ووثيقة وقصة شخصية من الجنود.