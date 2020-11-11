شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق السينمات فى ساكرامنتو وسان دييجو بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن إصدار قرار بإغلاق دور السينما في ساكرامنتو وسان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب إعادة تلك المقاطعات إلى التصنيف "الأرجواني" بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت قد أغلقت جميع دور السينما في البلاد في منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة COVID-19.

وعلي جانب آخر من عالم السينما الأمريكية شوهد النجم العالمي توم كروز وهو يصور ليلا في شوارع البندقية مشاهد فيلمه الجديد Mission Impossible 7، وهو ما يعني عودة تصوير الفيلم بعد توقف بسبب إصابة 12 شخصًا في موقع التصوير بفيروس COVID-19.

وشوهد نجم الحركة، 58 عامًا، وهو يعمل بجد في الليل في المدينة الإيطالية مع طاقم الفيلم وهم يصورون مشاهد حول قصر دوجي، الذي تم تزيينه بالشموع.

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تحول توم إلى شخصيته إيثان هوك، حيث ارتدى بدلة سوداء أنيقة وقميص أبيض مفتوح، كما ظهر توم كروز في لقطات أخرى أثناء التحضير للتصوير وهو يرتدي "كمامة" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يشمل طاقم عمل توم كروز في الجزء السابع من فيلم "مهمة مسحيلة" وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل، وبوم كليمينتيف، وشيا ويغام، وإيساي موراليس، وسيتم تصوير الفيلم أيضا في البندقية ودول أخرى بما في ذلك بولندا.