حسين مشمش ينتقل من المدونين إلى الطبالين

انضم الفنان الشاب حسين مشمش إلى فريق عمل فيلم الطبالين، من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وعدد من الفنانين منهم محمود الليثي وبدرية طلبة ومارين المصري.
ويتناول الفيلم حياة من يمتهن العزف على الطبلة أو ما يعرفبالطبالين، حيث من المقرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويتم الآن التعاقد مع باقي أبطال الفيلم.
ويجري الآن معاينة أماكن التصوير، حيث سيجري التصوير بين القاهرةوالإسكندرية، وفور الانتهاء من المعاينة سيتم بدء تصوير العمل، والذي من المنتظر عرضه في سباق أجازة نصف العام.
ويعتبر حسين مشمش الشهير ب "سونا مشمش" من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن حلم التمثيل كان هدفه من البداية حيث قرر دخول الوسط الفني عبر بوابة السوشيال ميديا.
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