إسماعيل فاروق يكثف ساعات تصوير "ضربة معلم"

كثف المخرج إسماعيل فاروق ساعات التصوير الخاصة بمسلسل "ضربة معلم" والتى وصلت إلى 20 ساعة يوميا، وذلك بعد أن حددت قناة CBC موعد لعرض الحلقات علي شاشتها بداية من 21 نوفمبرالجاري.
وكان المخرج قد انتهى من تصوير 5 أسابيع من أحداث العمل حيث صور عددا كبيرا من مشاهد العمل بالديكور الرئيسى والذى يمثل حارة داخلمدينة الإنتاج الإعلامى بالإضافة إلى تصوير عدد من المشاهد فى أحد المستشفيات.
"ضربة معلم" بطولة محمد رجب ومى سليم ورياض الخولى ومحمد نجاتى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحسن منصور ومحمد الصاوى، تأليف أحمد عبد الفتاح، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.
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