بعد حملها سفاحا.. زنقة النساء أبرز أعمال الممثلة عائشة عطية

تصدرت الفنانة التونسية، عائشة عطية، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما آثارت الجدل بتصريحاتها عن حملها دون زواجها.

وقالت الفنانة التونسية عائشة عطية، أنها في الشهر الرابع، ووقعت ضحية خداع رجل لها، حيث أقنعها بوقوعه في غرامها ورغبته في الزواج منها، لكنه خدعها وتخلّى في النهاية عن علاقتهما رافضًا الاعتراف بالجنين، لذلك حاولت هي تخفيف ضغوطات نفسية تعيشها، بالمشاركة بالحقيقة على أمل أن تنال رحمة الجميع.

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تصريحات الفنانة التونسية، آثارت جدلًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كون قضيتها غير مألوفة عن العادات والتقاليد والشرع، حيث دفعت نشطاء السوشيال ميديا للبحث عن معرفة تفاصيل القضية.

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وعلى جانب آخر، يسعى البعض لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة الفنانة التونسية عائشة عطية، وترصد "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات والأعمال الفنية لـ "عطية"، وهي ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست في المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج في تونس، بدأت مشوارها الفنى كمغنية،

واشتهرت الفنانة بدور "نجلاء عامري" في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء"، بجزئيه الأول والثانى.

كما شاركت عائشة، في المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم " سكول، صحبة غير درجين، مروب بين"، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب.

كما شاركت في الفيلم القصير "أنا عائشة"، والفيلم الجزائرى "العربى بن مهيدى"، ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها على "انستجرام"، كذلك أطلقت مؤخرًا على قناتها عبر يوتيوب فيديو وهي تغني للفنان رامي صبري أغنيته "لو كان عليك"، مرددة كلماتها: "ماسألتنيش ولا حتى كان فارق معاك لو هعيش أو هموت من غير هواك.. طب أقولك إيه ويفيد بإيه كل الكلام وهيفرق إيه"، حيث تلقّت الإشادات على غنائها وإحساسها.