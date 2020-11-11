طرحت شركة سينرجي فيلم "عفريت ترانزيت" اليوم الأربعاء، في دور العرض السينمائية، وهو من إخراج ياسر هويدي.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول بائع مخدرات يتعرضللعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.
الفيلم من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي، ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وهدى مجد، كما يظهر في دور ضيف الشرف كلا من الفنان أحمد فهمي وشيكو ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم فيلم "عفريت ترانزيت" في دور العرض السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.