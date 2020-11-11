اليوم فيلم "عفريت ترانزيت" في دور العرض السينمائية

طرحت شركة سينرجي فيلم "عفريت ترانزيت" اليوم الأربعاء، في دور العرض السينمائية، وهو من إخراج ياسر هويدي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول بائع مخدرات يتعرض

للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.

الفيلم من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي، ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وهدى مجد، كما يظهر في دور ضيف الشرف كلا من الفنان أحمد فهمي وشيكو ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن.