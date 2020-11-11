اليوم.. طرح فيلم " Freaky " بالسينمات المصرية

طرحت شركة FourStar فيلم الرعب Freaky، اليوم الأربعاء، في دور العرض السينمائي في مصر، والذي تدور أحداثه حول طالبة في المدرسة الثانوية تجد

نفسها في جسد قاتل متسلسل مختل، وتكتشف أن لديها ٢٤ ساعة فقط لاستعادة جسدها قبل أن يصبح التحول دائما.

فيلم Freaky من إخراج كريستوفر لندن، الشهير بسلسلة أفلام الرعب Paranormal Activity، ومن تأليفه بالتعاون مع مايكل كينيدي، وبطولة كاثرين نيوتن، فينس فون، آلان راك، كاتي فينيرال، ميتشيل هوج.