إنجي وجدان ترزق بمولود جديد

رزقت الفنانة إنجي وجدان بمولودة جديدة اليوم الأربعاء ، وشاركت الجمهور بصورة لها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام" مع طفلتها و زوجها من داخل غرفة العمليات . العمليات . وعلقت إنجي علي الصورة قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها". فيها".

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "ونسني" وشارك في بطولته أحمد سلطان ومحمود الليثي وهنا غنيم وسارة درزاوي وبسنت شوقي وندى موسى وحازم إيهاب ومحمد جمعة ودينا عبد العظيم من تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.

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