نجم مصري يهاجم محمد رمضان “دا مريض شهرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 7:07 مساءً

يصنف النجم المصري محمد رمضان من أكثر النجوم إثارة للجدل إن كان في الوسط الفني المصري أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ أن أطلق رمضان على نفسه لقب “نمبر وان” تعرض الأخير لانتقادات كثيرة من النجوم والنقاد الذين وصفوه بالمغرور، معلقين بأن رمضان تجرأ على منح نفسه لقبا في ظل وجود العمالقة مثل “عادل إمام” الذي رغم شهرته العابرة للدول، لم يطلق على نفسه أي لقب بل أطلق عليه الجمهور لقب “الزعيم”.

ومن جهته، انتقد الفنان المصري عزت العلايلي، الفنان محمد رمضان، بسبب وصفه لنفسه بأنه “نمبر وان” على الساحة الفنية المصرية.

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وبحسب موقع “في الفن”، قال الفنان عزت العلايلي على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، إن النجومية تتسع لأكثر من فنان ولا تتوقف عند فنان بعينه، تعليقا على فكرة نجومية الفنان الأوحد التي يتبعها الفنان محمد رمضان.

وعن إطلاق محمد رمضان على نفسه “نمبر وان”، أجاب العلايلي “أنا كمان نمبر وان، دا مريض شهرة، ربنا يشفيه، خليه يقول زي ما هو عايز”.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.

ويكرم المهرجان في دورته الـ 36 كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة السورية الكبيرة رغدة.

وستختتم فعاليات المهرجان مساء غد الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.