تراند اليوم : مصطفي شوقي نمرود وضارب عليوي وهيقوم الجمهور عليه تاني – إتفرج

قال المنتج نصر محروس إنه تعرف على الفنان مصطفى شوقي في البداية كملحن، ولمّا سمع صوته وهو يدندن اللحن طلب رؤيته وأدهشه بطلب الإنتاج له كمطرب موضحًا: “ما كانش مصدق نفسه هو جاي على أساس ملحن”.

وعن الضجة التي أثيرت عبر السوشيال ميديا حول كليب “ضارب عليوي” واضطراره لحذف نسخة الكليب التي ظهرت فيها الراقصة “ليندا”، أوضح نصر محروس في حواره مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج “It’s show time” على قناة cbc” : “كنت قاصد أستفز الناس، وقولت الناس هتتكلم وتقول جايب رقاصة تاني، بس التعليقات اللي جت لقيت فيها زعل بجد وشتيمة، وكنت مصور نسخة تانية من غير الرقاصة نزلت”.

أغنية “ضارب عليوي” من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك نصر محروس.

يذكر أن مصطقى شوقي طرح مؤخرا أغنية “عرقسوسي” ضمن ألبومه الذي بدأ في طرح أغنياته منذ فترة.

Advertisements

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع الموزع الموسيقي توما.

وتعد “عرقسوسي” الأغنية الرابعة من ألبوم مصطفى شوقي الذي تقدمه شركة “فري ميوزيك”، بعد أن قدمت له أغاني “ملطشة القلوب”، و”وحشتني”، و”ضارب عليوي”.