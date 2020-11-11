تراند اليوم : OSN تعلن عن دعم المواهب المصرية وتوجهاتها الاستراتيجيةلعام2021- شاهد

أعلنت OSN، شبكة الترفيه الرائدة في المنطقة، عن خططها لمضاعفة استثماراتها في المحتوى العربي في عام 2021 من خلال إطلاق إنتاجات OSN الأصلية تحت مظلتها الجديدة المخصصة بالكامل للمحتوى الذي يتم إنتاجه في المنطقة.

ويمثل إطلاق إنتاجات OSN الأصلية علامةً فارقةً جديدةً في مسيرة الشبكة بعد إعادة إطلاق العلامة التجارية الناجح وإعلان تعاونها مع Disney+ في أبريل 2020.

وتمثل إنتاجات OSN الأصلية التي تم إطلاقها حديثاً مرحلة جديدةً من مرونة المحتوى الخاص بالشبكة، لتلبي أذواق المشاهدين دائمة التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرز من الإنتاجات الأصلية المرتقبة للشبكة كل من الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة الذي سيستضيف ألمع نجمات الوطن العربي، وبرنامج تلفزيون الواقع يلا نتعشى،

ومسلسل الدراما الحربية No Man’s Land الذي يتحدث عن الحرب في سوريا. كما أعلنت OSN عن إضافة فيلم حظر تجول إلى مجموعة محتواها الأصلي، وهو فيلم مصري طويل من إخراج أمير رمسيس، أحد رواد السينما المصرية، وسيُعرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي في ديسمبر.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 1500 ساعة من المحتوى العربي حالياً على منصة OSN، ستركز رؤية الشبكة لعام 2021 بشكل رئيسي على تطوير هذا النوع من المحتوى بشكل أكبر،

من خلال إنتاجاتها الأصلية أو الاستحواذ على حقوق عرض هذه الإنتاجات، حيث ستمثل الإنتاجات العربية والأصلية 25٪ من محتوى OSN لعام 2021.

وبهذه المناسبة، قال باتريك تيليو، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: “باعتبارنا إحدى أهم الشبكات الرائدة في صناعة الترفيه في المنطقة، فإننا نسعى باستمرار إلى منح مشاهدينا محتوى ينسجم مع اهتماماتهم ويلبي تطلعاتهم،

حيث أطلقنا إنتاجات OSN الأصلية لتلبية اهتمامات المشاهدين المتطورة. وتعكس إنتاجات OSN الأصلية سعينا الدائم إلى تسليط الضوء على أهمية المحتوى المحلي للمشاهدين، حيث تمثل هذه الإنتاجات استراتيجيتنا للمستقبل البعيد،

والتي سنتمكن بواسطتها من تحويل مجموعة كبيرة من الأفكار الفريدة التي لم يسبق عرضها في المنطقة إلى إنتاجات غير مسبوقة”.

من ناحيتها، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى لدى شبكة OSN: “يتمثل هدف الشبكة الحالي في تقديم محتوى مميز يجذب المشاهدين ويحاكي أسلوب حياتهم.

وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية لمحتوى الشبكة في تأمين محتوى شامل يلبي تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة باختلاف أذواقهم. وسواء كان المحتوى من الأعمال المكتوبة أو الارتجالية، فإن قصته ومدى صلته بالمنطقة هي من سيحدد أصالته”.

وسيكون فيلم حظر تجول المصري للمخرج أمير رمسيس، الشريك الإبداعي الأول لإنتاجات OSN الأصلية وتعليقاً على إطلاق الفيلم، صرح رمسيس، مخرج فيلم حظر تجول والمدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: “حان الوقت للاحتفاء بقصصنا المحلية،

فقد تغيرت نظرة المشاهدين في الشرق الأوسط، وكذلك الأمر بالنسبة لأذواقهم وتطلعاتهم المتعلقة بالمحتوى الذي يتم إنتاجه في المنطقة. أشعر بالفخر لاختيار شبكة OSN الرائدة فيلم حظر تجول لتتيحه لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

وسيُعرض فيلم حظر تجول قريباً على شبكة OSNليكون أول فيلم طويل في مجموعة إنتاجات OSN الأصلية. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على إنتاجات المحتوى العربي عالية الجودة، والتي تتضمن قصصاً تمس المشاهدين وتعكس تجربتهم في المنطقة”.

اما No Man’s Land، فهو أول مسلسلات OSN الأصلية الذي تم إنتاجه بالتعاون مع Fremantle، وتدور أحداثه في سوريا حيث يركز على الجوانب الإنسانية من حياة سكان المنطقة ويسلط الضوء على نواحي لم يتم التطرق لها من قبل على الشاشة الكبيرة.

قال أماش اوس، نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق أوروبا لدى فريمانتل: “وقع اختيارنا على شبكة OSN لتكون الشريك المسؤول عن عرض المسلسل الدرامي No Man’s Land في المنطقة،

وتدور أحداث المسلسل ضمن قالب درامي وعاطفي يتميز بأحداثه السريعة وقصته المؤثرة التي ستلامس قلوب جميع سكان المنطقة، يؤديها نخبة من الممثلين العالميين. ونحن فخورون بهذا التعاون الفريد مع OSN،

الذي سيتيح لنا تقديم هذا العمل الراقي للمشاهدين في الشرق الأوسط ضمن إنتاجات OSN الأصلية”.

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من جهة أخرى، الموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة في وقت سابق من هذا العام، في إطار سعي OSN المستمر لتوفير محتوى عربي محلي، مصمم خصيصاً ليجذب جمهور المنطقة، بما يتوافق مع اهتمامات مشاهدة المحتوى بين المشاهدين حالياً.

وتعليقاً على الموسم الجديد، الذي يهدف إلى متابعة سلسلة النجاحات التي حققها الموسمان الماضيان من البرنامج من خلال تقديم موضوعات مهمة ومثيرة للجدل للمشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قالت سالي والي،

منتجة برنامج قعدة رجالة: “تطرح إنتاجات OSN الأصلية موضوعات مثيرة للجدل على الهواء مباشرةً أو عبر الإنترنت لإثارة اهتمام المشاهدين الحاليين وحتى المشاهدين الجدد الأصغر سناً ودفعهم للمشاركة في النقاشات الحماسية التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وهذا هو الهدف الرئيسي للبرنامج الذي يتميز بنقاشاته الحماسية لعكس الكثير من الأفكار التي لا تحظى بفرصة كافية لمناقشتها في منطقتنا، مما يؤدي إلى بدء محادثات فعلية او رقمية هامة حولها.

ويتمثل سر نجاح وتميز هذا البرنامج في قدرته على جعل المشاهير يشعرون بالراحة الكافية لمشاركة ما يدور في أذهانهم مع الآخرين”.

وستدعم إنتاجات OSN الأصلية المنتجين الإقليميين وكتاب السيناريو وأصحاب المواهب لتوفير المزيد من الفرص في سبيل التواصل مع المشاهدين عبر شبكة OSN الواسعة في أكثر من 20 دولة.

وستمثل إنتاجات OSN الأصلية توجهاً استراتيجياً طويل الأمد لشبكة الترفيه الرائدة، بعد شهور من دراسة رغبات واحتياجات العملاء الإقليميين.



