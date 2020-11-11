تراند اليوم : نشوي مصطفي تسجد سجدة شكر لله بعد شفائها من كورونا – إتفرج

كشفت المسحة الأخيرة التي أجرتها الفنانة نشوى مصطفى، عن سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وشاركت نشوى مصطفى عبر حسابها على facebook مقطع فيديو في أحدث ظهور لها بعد إعلان شفائها، شكرت فيه محبيها ومتابعيها وكل من ساندها ودعمها ودعى لها مؤخرًا مؤكدة أن الله نجاها بفض هذا الدعاء.

كما وجهت نشوى مصطفى رسالة شكر وعرفان وامتنان لطاقم الأطباء الذي تولى رعايتها وإنقاذها من هذا المرض.

كما أوضحت نشوى مصطفى في منشور عبر حسابها على facebook أنها شُفيت تماما من كورونا وكتبت: “لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر من الموت للحياة بفضل الله ودعوات حضراتكم والله وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة”.

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وكانت نشوى قد كتبت عبر حسابها على Facebook معلنة خبر إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت أي شخص التقت به مؤخرا أن يجري التحليل.

وكتبت: “ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي”.