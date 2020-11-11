تعرف على بنات الفنانة عبلة كامل إحداهن تشارك في "ما وراء الطبيعة"

ربما تكون الفنانة القديرة عبلة كامل بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا، لكنها تحتل الصدارة في قلوب جماهيرها، والذين بمجرد انتشار شائعة مرضها الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة حتى هرعوا لها بالدعاء بالشفاء العاجل.

وتحولت عبلة كامل إلى ترند عربي، يتسائل عنه الجميع ويشاركون دعواتهم ورغبتهم في الاطمئنان على فنانتهم المحبوبة.

وفي الوقت التي لم ترّد الفنانة ولا أي شخص من عائلتها على الخبر بالنفي أو الإيجاب، تصدر زوجها السابق أحمد كمال بالنفي مؤكداً أن الخبر غير صحيح، وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.

أحمد كمال ينفي شائعة مرض عبلة كامل

ثم ظهر للجمهور أن عبلة كامل لديها بنات من طليقها الفنان أحمد كمال، حيث نشرت ابنتها زينب كمال تدوينة على الفيسبوك، قالت فيه "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرًا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة"، وبمجرد تتداول اسم ابنة الفنانة بدأ الكثير يتسأل عن ابناء عبلة كامل، فباعتبار ان النجمة لم تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية منذ فترة طويلة، لم يكن يعرف عدد كبير من جمهورها ان لديها ابنتان من زوجها الاسبق

الأولى زينب والتي يقال أنها متزوجة من رجل أجنبي وتعيش منذ فترة طويلة في ألمانيا والثانية تدعى فاطمة

كما قد لا يعرف الكثيرون أن موهبة وابداع الفنانة عبلة كامل والذي جعلتها في مرتبة الصف الأول لنجوم لا تنسى أعمالهم، قد تسللت لتنتقل جينياً إلى واحدة من بناتها وهي نفسها زينب والتي ظهرت قبل شائعة مرض والدتها بيومين للاعلان عن مشاركتها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي يعرض على منصة نتفليكس وحقق في فترة قصيرة متابعة كبيرة بين الجمهور.

ما وراء الطبيعة يحقق مشاهدات ضخمة ويتصدر المشهد الفني

وما وراء الطبيعة هي قصة للكاتب الراحل أحد خالد توفيق، التي بيع منها ما يقرب من 15 مليون نسخة، وصارت واحدة من أشهر السلاسل التي كان الجمهور ينتظر تحويلها إلى عمل درامي بفارغ الصبر.

المسلسل الذي قدمه المخرج عمرو سلامة وقام بأداء الشخصية الرئيسية به الفنان أحمد أمين من خلال دور "رفعت إسماعيل"، أحدث ردة فعل كبيرة خلال الأيام الماضية.

زينب ابنة عبلة كامل سعيدة بدورها الصغير في مسلسل ما وراء الطبيعة

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أما زينب كمال فهي تقول عن دورها "مبسوطة إني كنت جزء صغير أوي من مسلسل ما وراء الطبيعة.. وبما إن شغف حياتي كله هو الميتافيزيقيا، وما وراء الطبيعة وأسرار الطبيعة والواقعية السحرية.. أنا ساعدت في اختيار أوراق التاروت اللي طلعت في المسلسل". وتابعت: "مابقراش المستقبل بس المسلسل معمول حلو أوي واستمتعنا بيه.. ومبسوطة أوي إن كريم اللي طلع بيقرأ التاروت عامل دور جميل.. ومتحمسة أوي للجزء التاني".

المدهش في المسألة أن زينب ابنة عبلة كامل ليست موهوبة في التمثيل فحسب، بل أن دورها في المسلسل له علاقة وطيدة بشخصيتها في الحقيقة، فهي قارئة لورق التاروت وباحثة في عوالم "ما وراء الطبيعة" كما وصفت نفسها تماماً على صفحتها الشخصية على الفيسبوك وتطلق على نفسها اسم "زينب أم زهرا"