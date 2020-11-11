سلمى حايك تنشر صورًا أثناء خضوعها المتكرر لاختبارات كورونا.. هل كانت تتألم؟

رنا صلاح الدين - تأمل نجمة السينما الجميلة سلمى حايك في الحصول على لقاح فيروس كورونا الجديد .

الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا ، التي سئمت على ما يبدو من إجراء اختبارات متكررة لفيروس كورونا COVID-19 ، شاركت مؤخرًا عبى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام سلسلة من الصور المنفصلة لمسح أنفها في مناسبات متعددة.

من الواضح أن حايك كانت تتالم وأنها ليست من ضمن المعجبين بهذا الإجراء ، يمكن رؤية نجمة فريدا وهي تتأرجح خلال الخضوع للمسحة في تجويف الأنف مرارًا وتكرارًا.

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ليس من غير المألوف أن يتم اختبار الممثلين بشكل متكرر، كلما قاموا بالتصوير ، ويبدو أن هذا هو الحال مع سلمى. فيما أعربت الجميلة ذات الأصل المكسيكي عن ضيقها من هذا الأمر.

جاء "بوست" حايك، بعد أنباء يوم الاثنين بأن شركة فايزر قد نجحت في تقديم لقاح لكورونا، وأنه أثبت فعاليته بنسبة 90٪ في التجارب وأن 100 مليون جرعة ستكون متاحة قريبًا للأمريكيين.

في غضون ذلك ، كشفت سلمى مؤخرًا أنها تشعر "بالنشاط" بالطريقة التي يتعامل بها المخرجون معها وهي في الخمسينيات من عمرها.