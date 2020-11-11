المغنية والممثلة التونسية "عائشة عطية" تتصدر ترند غوغل بعد إعلانها حملها بدون زواج

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة والمغنية التونسية عائشة عطية عبر حسابها على الإنستغرام نبأ حملها بدون زواج بصورة تظهر بطنها المنتفخ مما تسبب بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر إسمها محرك البحث غوغل.

عطية أكدت أنها أخطأت في حق نفسها، وهي الآن في الشهر الرابع من الحمل، وتحمل في بطنها طفلة، قررت أن تطلق عليها اسم "مايا".

وذكرت عطية أنها وقعت في غرام رجل من طرفها هي فقط، وأنه تخلى عنها فور معرفته بحملها، مشيرة إلى أنها أخطأت عند ارتكاب هذا الفعل الفاحش، قائلة: "ما ذنب الطفلة أن ينتقم منها الناس وأن يلقبونها بأنها ابنة حرام". وأوضحت أنها توجه رسالة لكل امرأة، إذا أحببت أن تحافظ على نفسها ولا تلقي بيدها في هذه التهلكة وأن تعرف حدودها جيدا، حتى لا تسقط في هذه الفعلة وتعيش القلق الذي تعيشه هي كل يوم وتحاول أن تكتمه.

وعادت عائشة مرة أخرى، ونشرت صورة جديدة لبطنها، وعلقت بالفرنسية: «هذا ليس فيديو كليب، ولا مسلسل تلفزيوني، هذا واقع.. سأتكلم عن الموضوع، في الآيام المقبلة.. لم أكن أتوقع كل هذا الدعم، أشعر بالإمتنان و السعادة.. رسائلكم مصدر لسعادتي.. أشكر دعمكم».

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ورغم أن عطية لم تعلن عن هوية الوالد إلا أن البعض تكهن انه الفنان آزر الزوالي وذلك لأنها كانت قد نشرت في شهر يوليو الماضي صور استعدادها للخطوبة منه. كما قامت بمشاركة متابعيها بصور و فيديو من الخطوبة، فضلاً عن إظهارها لخاتم الزواج، وبسبب ذلك فقد تم إتجاه الأنظار إليه بإعتباره والد الطفلة.



ولكنه رد على هذه التكهنات عبر خاصية القصة على حساب إنستغرام الخاص به قائلاً: "لا تعليق والكلاب تنبح والقافلة تسير".

إلا أن البعض شكك في صحة هذا الإدعاء ويعتقد البعض إنها تقوم بالدعاية لعمل فني جديد، خاصة وأنها تعوّدت على الترويج لأعمالها بطريقة جريئة، مثل اعلان قصة حبها من من أحد عارضي الأزياء، ليتبين فيما بعد أن مشاهد الحب من كليب إحدى أغنياتها.

أو انها تقوم بدعم حملة توعية لدعم قضية الأمهات العازبات.!!