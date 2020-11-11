تأجيل عرض فيلم "Marry Me" لجنيفر لوبيز الى منتصف العام المقبل

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"الخليج 365" من بيروت: تقرر تأجيل عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "Marry Me" للفنانة الأميركية جنيفر لوبيزإلى 14 مايو من العام المقبل، على أمل أن تسمح الظروف وقتها بعرضه في دور السينما وبحضور الجمهور في أجواء طبيعية.

فبعد النجاح الذي حققته في فيلمها الأخير "Hustlers" إنتاج عام 2019، تعود لوبيز إلى السينما برفقة المغني الكولومبي مالوما كي يقدما قصة ثنائي من المغنيين على قدر من التألق ينفصلان قبل ساعات من حفل زفافهما أمام آلاف من جمهورهما وبعد طرحهما أغنية عن ارتباطهما.



وتؤدي لوبيز شخصية كات فالديز، المغنية التي تتزوج بعد انفصالها بشكل مفاجئ من أحد معجبيها الذين لا تعرف عنهم شيئا، وهي الشخصية التي يقدمها أوين ويلسون.

وكان من المنتظر في البداية عرض الفيلم في 21 فبراير 2021، لكن طاقم العمل اعتبر أن أواخر الربيع سيكون توقيتاً مناسباً أكثر.

ونشرت لوبيز صورة لها من الفيلم برفقة أوين ويلسون وعلقت عليها بالقول "غيروا الموعد"

وكانت لوبيز قد طرحت أغنيتين "Pa' Ti + Lonely" في فيديو واحد مع مالوما للترويج للفيلم الجديد، حيث ستضمن الأغنيتين في البوم أغاني الفيلم.